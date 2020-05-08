كورونا في الوطن العربي: مصر تتصدر المركز الأول عربيا في الوفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

تصدرت مصر اليوم مؤشر إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا - كوفيد 19 - في الوطن العربي، بعد أن تجاوزت إجمالي عدد الوفيات في الجزائر بـ 15 حالة وفاة.

بينما لم تسجل 4 دول عربية إصابات جديدة، هم فلسطين، وليبيا وموريتانيا والصومال.

وانخفض معدل التسجيل اليومي في تونس، لتسجل اليوم حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، بينما سجلت سوريا إصابتين جديدتين بكورونا.

