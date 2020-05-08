كورونا في الوطن العربي: مصر تتصدر المركز الأول عربيا في الوفيات

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
تصدرت مصر اليوم مؤشر إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا - كوفيد 19 - في الوطن العربي، بعد أن تجاوزت إجمالي عدد الوفيات في الجزائر بـ 15 حالة وفاة.
بينما لم تسجل 4 دول عربية إصابات جديدة، هم فلسطين، وليبيا وموريتانيا والصومال.
وانخفض معدل التسجيل اليومي في تونس، لتسجل اليوم حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، بينما سجلت سوريا إصابتين جديدتين بكورونا.
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