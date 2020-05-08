تحرك برلماني بشأن عدم اتباع بعض شركات الاتصالات إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن ما قالت إنه عدم التزام من شركات الاتصالات والمحمول، تجاه إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت فهيم في طلبها، أن فروع شركات الاتصالات في العديد من المحافظات، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ورغم ذلك لا يتم الالتزام بالضوابط والتدابير التي تم التوجيه، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاطب شركات مقدمي خدمات الاتصالات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين مع ضمان استمرارية العمل.

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وتابعت: "تم التوجيه بنشر الوعي بين العاملين، حول أهم الاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مع تطهير وتعقيم كافة المكاتب والأسطح والمستلزمات التي يستخدمها العاملون بمقرات الشركات بصفة مستمرة على مدار اليوم، إلا أن الشركات لم تلتزم بهذا الأمر، إلا لأيام قليلة"، بحسب ما قالت.

وأكدت أن عملاء شركات الاتصالات أعربوا عن استيائهم من التكدس الذي يحدث في فروع الشركات، بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في كافة المناحي، لمحاربة أزمة كورونا ومنع تفشي الفيروس.

وطالبت البرلمانية باتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الأمر سواء في شركات الاتصالات أو غيرها، وخاصة فروعها في المناطق المزدحمة، وإلزام جميع شركات المحمول والاتصالات بإجراءات محددة لضمان مواجهة الفيروس ومنع الازدحام، وإقرار عقوبات على الشركات المخالفة.​