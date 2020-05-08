وصول 330 مصريًا عالقًا إلى مطار القاهرة قادمين من الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين سيرتهما شركة "آيركايرو" من الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، عقب تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس، ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وقالت مصادر بالمطار، إن الرحلتين وصلتا المطار، وعلى متنهما 330 راكبًا من العالقين هناك، وأجرى لهم الكشف الطبي، بمعرفة الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وتخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج.