أخبار مصر | حقيقة وقف العمل بالمشروعات القومية في الصعيد بسبب كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن توقف العمل بالمشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بقنا وسوهاج ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بسبب ما تمر به البلد من مكافحة لفيروس كورونا المستجد.

وتواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت ما تردد من تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات التي تشرف عليها بتنمية الصعيد، وأن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة كل العاملين بجميع مواقع المشروعات المختلفة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه فيما يتعلق بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" فهي تسير وفقًا لما هو مخطط لها، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية، وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم المشروعات تبعًا للخطة الزمنية المفترض أن يتسلمها، ويبلغ عدد مشروعات الإدارة المحلية التي تنفذ من خلال دواوين عموم المحافظات نحو 356 مشروعًا، والتي تشمل (مشروعات الطرق - الإنارة العامة والكهرباء - النظافة والتجميل وصيانة البنية التحتية وتحسين البيئة - الطب البيطري والمجازر - الخدمات الشبابية)، والتي يبلغ متوسط نسبة التنفيذ الفنية في هذه المشروعات حوالي 65% حتى الآن، ليصل عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها إلى نحو 88 مشروعًا، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل قبل 30 يونيو 2020.

ويهيب المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وضروة التحقق من أي معلومات حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (http:portal.mohesr.gov.eg ).