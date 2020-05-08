مصر | بعد تهديده بالقتل.. ننشر مستند جديد في قضية اللاعب عمر جابر (صورة)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تهديده بالقتل.. ننشر مستند جديد في قضية اللاعب عمر جابر (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365" على صورة من تعاقد اللاعب عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، مع المتهمين اللذين اتهمهما بتهديده بالقتل.

ونص التعاقد بين الطرفين على حصول المتهمين على نسبة 10% من قيمة التعاقد.

وجاء نص التعاقد بين الطرفين كالتالي: "أفوض أنا الطرف الأول عمر محمود سيد جابر، جواز سفر A21348046 شركة ona للتسويق الرياضي، برئاسة الكابتن أحمد محمد أحمد عبدالقادر، للتفاوض باسمي والعاقد مع نادي بيراميدز المصري ويحق له التعاقد والتفاوض باسمي مع النادي والاتفاق على كل الأمور المالية والتسويقية وإدارة كل الأمور مقابل 10% من قيمة تعاقدي مع النادي".

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، في قضية اللاعب "عمر جابر" وتهديده من قبل صديقيه ويدعو "أحمد.ن"، و"أحمد.ع"، أن المتهمان طالبا بمستحقاتهم المالية التي تصل لـ13 مليون جنيه، نتيجة وساطتهما في تعاقد اللاعب مع نادي بيراميدز، بمقابل 90 مليون جنيه، وكانت نسبتهم في الصفقة 10% أي 9 ملايين جنيه، وعند مطالبتهما بمستحقاتهما رفض.

وافاد المتهمان في التحقيقات، أنهم أجروا مكالمة لأحد المقربين للاعب لحل الخلاف ولعقد جلسة لأخذ حقوقهم، وبالفعل في هذه الجلسة عرض عليهما مبلغ مابين 185 ألف لـ 200 ألف جنيه، ولكنهما رفض العرض، لأن مستحقاتهم أكثر من ذلك.

وأفادت التحقيقات، بأن اللاعب أنكر أن هناك عقود بينهم تفيد انهم وكلاء له، مقدما عقدا بينه وبين نادي بيراميدز، وهذا مانفوه مؤكدين أن بينهم عقود تفيد أنهم وكلاء له

ومن ناحية آخر، قال المحامي "شعبان سعيد" وكيلا للاعب " عمر جابر"، في قضيه تهديد موكله بالقتل والإيذاء، أن البلاغ تم تقديمه منذ حوالي شهر، ومنذ ذلك التوقيت كان تتم التحقيقات والتأكد من صحة الواقعة.

وأضاف "سعيد"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن منذ ارسال المتهمين رسائل تهديد للاعب، عن طريق الهاتف المحمول والواتس آب، فكان لا يستجيب لتلك التهديدات وقام بعمل بلوك لرسائلهما واتصالاتهما، فلجأ المتهمين، بارسال رسائل تهديد لزوجته وشقيقه عن طريق الواتس آب، مضمونها " خليه يدفع فلوسنا اللي عنده، بدلا أن نتعدي عليه وعلى أسرته"، إلا أن ذهب المتهمان لمنزله بصحبة بلطجية، مؤكدا أن هذا تم تأكيده في التحقيقات.

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استدعت النيابة العامة بشمال الجيزة، شهود العيان في واقعة تهديد اثنين للاعب عمر جمال بالقتل، وهم حراس عقار اللاعب، والذين قالوا إن المتهمين كانا يترددان على المنزل بين الحين والآخر، للسؤال عن اللاعب وأسرته، ومواعيد حضورهم للمنزل، وإن الشخصين قاما بتهديده أمامهم أكثر من مرة، واللاعب لم يستجيب لذلك.

وأضاف المحامي شعبان سعيد وكيل اللاعب عمر جابر في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن النيابة قامت برصد كاميرات المراقبة للتأكد من صحة الواقعة، وبالفعل أكدت صحتها، بترددهما عليه وتهديدههما له أمام شهود العيان.

وأوضح أن المتهمين أنكرا ما نسب إليهما وأنهما لم يطالبا بأي مبالغ مالية من اللاعب لعملهما معه كولكاء له، وأنهما طالبا فقط بمستحقاتهما المالية، وكانا يطالبان بها، وأمرت النيابة بحبسهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات

وتقدم وكيل اللاعب عمر جابر، ببلاغ المقدم ضد "أحمد.ع" و"أحمد.ن"، بعد تهديدهما للاعب بالقتل والإيذاء إذا لم يستجيب لمنحه لهما مبلغ ١٣ مليون جنيه.

وأضاف المحامي، أن اللاعب عمر كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهمين مذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه أصبح ميسور الحال.

وتابع أن اللاعب قال في بلاغه، إنه بعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا مبلغ 13 مليون جنيه لشراء فيلا في الشيخ زايد، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر.

وأوضح المحامي، أنه بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما. ثم توجها إلى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عاطلين بتهمة تهديد اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، بالقتل والإيذاء ما لم يستجب لرغباتهما في منحهما مبلغ 13 مليون جنيه وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وباشرت نيابة العجوزة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، والذي سرد فيه تفاصيل علاقة اللاعب بالمتهمين، وحمل البلاغ رقم 420 لسنة 2020 عرائض شمال الجيزة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.