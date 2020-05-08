مصر | "دافع عن والده".. كواليس قتل شاب على يد جاره في العياط

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "دافع عن والده".. كواليس قتل شاب على يد جاره في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل جديدة كشفتها أوراق التحقيقات حول واقعة قتل شاب عشريني العمر على يد جاره بقرية الجملة، بمركز العياط، جنوب الجيزة، إذ تبين أنه يوجد خلافات بين عائلة المتهم وعائلة المجني عليه منذ عام، بسبب "خلافات نسب" بينهما.

وأضافت التحقيقات، أنه وقعت عدة مشاجرات سابقة بين العائلتين، لكن كانت تفض بتدخل كبار رجال القرية، مشيرة أنه يوم الواقعة لدي ذهاب المجني عليه رفقة آخرين من أسرته إلى أحد أقاربهم المقيم بالقرب من سكن المتهم، تجددت الخلافات بينهما.

وواصلت التحقيقات أنه وقعت مشاجرة بينهم تعدي خلالها كلا منهما على الآخر بالضرب، ولدي محاولة تعدي المجني عليه "رجب"، بالضرب على والد المتهم، اعترضه نجله "نعمان"، وتعدي على المجني عليه بالضرب محدثًا إصابته بطعنة بمنطقة الصدر، نُقل على إثرها إلى مستشفى القصر العيني، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخلها متأثرًا بجراحه.

كان لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفي القصر العيني، متأثرا بإصابته بجرح طعني بجسده، إثر التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض بقرية الجملة، التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية الجملة، نطاق المركز.

بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها وظروفها ودوافعها، وضبط مرتكبيها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بسبب خلافات قديمة، أسفرت عن إصابة "رجب.ص"، بجرح طعني بالجسد، نقل على إثر ذلك إلى المستشفي لتلقى العلاج، لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.