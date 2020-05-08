شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفو جراف... الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 2 حتى 8 مايو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 8 مايو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في الإنفو جراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لاستخدامهما في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، وكذلك إحاطة مجلس الوزراء بشأن الترخيص لكل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للأنفاق، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي باسم «الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي».

كما تضمنت القرارات بحسب الإنفوجراف، الموافقة على اعتماد قواعد تخصيص وتسعير الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص، والتي يتم بيعها للمواطنين من محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجانب الموافقة على تخصيص بعض مساحات الأراضي التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظات كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والوداي الجديد، والقليوبية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لدعم المشروع القومى للإنتاج الحيواني الذي يهدف إلى سد الفجوة في إنتاج اللحوم الحمراء، فضلاً عن موافقة سيادته على تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة، لتشمل دول الخليج العربى، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.

وشملت القرارات أيضاً وفقاً للإنفوجراف، الموافقة على السماح لـ «الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية» بالتعاقد مع عدد من الشركات الموردة للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة جائحة «كورونا«، وكذلك الموافقة على طلب وزارة النقل إسناد الإعلانات بمترو الأنفاق إلى مؤسسة الأهرام، بجانب إصدار قرار بشأن الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر رمضان.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة، واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تمس حياة المواطنين، واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس «كورونا» المستجد على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلاً عن اجتماع لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، وكذلك اجتماع لمتابعة مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر، بحضور وزيري التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي الجهات المعنية، هذا بجانب اجتماعين مع وزيري قطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف العمل بالشركات التابعة للوزارة الأولى، وموقف توريد محصول القمح حتى الآن.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماعاً لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والدولة للهجرة، والسياحة والآثار، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة مقترحات وآليات تطوير المنظومة الصحية، بحضور وزراء التعليم العالي، والتخطيط، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف الطبي الحالي بشأن مجابهة فيروس «كورونا»، وخريطة الإصابة بالفيروس في مصر، وحالات التعافي منه، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بجانب ترأس سيادته اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، تم فيه استعراض توصيات الندوة الاقتصادية التي عقدها رئيس الوزراء مع نخبة من الخبراء بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى ما بعد كورونا، والموافقة على المضي قدماً في التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة.

كما شملت الاجتماعات بحسب الإنفوجراف ترأس سيادته اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لميكنة وانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، شملت إلقاء بيان أمام البرلمان بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وللتأكيد على تجديد التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، فضلاً عن جولة سيادته التفقدية بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، برفقة وزير النقل، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس شركة المقاولون العرب، والرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم للإنشاءات»، بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة الإبداع الحكومي «اخدم بلدك بفكرة» وفتح باب التقديم فيها، اعتباراً من 5 مايو وحتى 30 يونيو المقبل.

وشملت الأنشطة أيضاً وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، استعراض تقرير يرصد جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أبريل الماضي، في الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية والتواصل المباشر معهم، فضلاً عن تلقي سيادته خطاب من رئيس مجلس إدارة «مجموعة المنصور القابضة»، بشأن مساهمته بمبلغ 51.5 مليون جنيه لدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا المستجد».

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كما تضمنت الأنشطة بحسب الإنفوجراف، عقد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور وزيري المالية والدولة للإعلام، للإعلان عن الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر رمضان، فضلاً عن استعراض تقرير عن تعامل منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة مع شكاوى المواطنين في مجال الصحة خلال شهر أبريل ٢٠٢٠، والذى أفاد باستقبال المنظومة ٦٠٧١ شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحي الطبية.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم عقد لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة الراهنة، وهي ميكنة الخدمات الحكومية، وموقف صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، وجهود إعداد ورقة عمل للتحرك ما بعد كورونا، وكذلك لقاء مع وزيرة التخطيط ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من المستلزمات الطبية والأدوية.

وتضمنت اللقاءات أيضاً، لقاء سيادته مع ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك للتأكيد على حرص الحكومة على دعم القطاعين في ظل الظروف الراهنة وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

إنفوجراف الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

إنفوجراف الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

إنفوجراف الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

إنفوجراف الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء