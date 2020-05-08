شكرا لقرائتكم خبر عن "BBC": تراجع نسب تلوث الهواء فى مصر بعد تطبيق إجراءات مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سلط موقع "بى بى سى عربى" الضوء على تراجع نسبة التلوث فى الهواء فى مصر بعد تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا، حيث نقل عن الدكتور مصطفى مراد، مسئول مراقبة جودة الهواء بوزارة البيئة المصرية، إن جودة الهواء تحسنت في القاهرة الكبرى بنسبة 36 %، وفي المدن الساحلية والدلتا بنسبة تزيد على 40 % بعد تطبيق إجراءات مكافحة كورونا.

وأوضح مراد أن هذا التحسن الملموس نتج عن انخفاض نسب الملوثات من غازات الكربون والكبريت وأبخرة عوادم السيارات والماكينات، غير أنه استبعد أن يكون لتوقف العمل في بعض المصانع أثرٌ في هذا الأمر، مشيرا إلى أن أغلب مصانع الجمهورية عدّلت أوضاعها وفق اشتراطات وزارة البيئة المصرية بوضع الفلاتر والمرشحات على مصادر الأبخرة والعودام داخلها، وبالالتزام بالمعايير البيئية لجودة الهواء وشبكات الصرف الآمنة والنظيفة.

ومن ناحية أخرى، نقل الموقع عن حسن أبو بكر، أستاذ العلوم البيئية بجامعة القاهرة، إن هذا التحسن مؤقت ، وإن نسب التلوث العالية التي كانت تتعرض لها مصر بسبب أطنان الملوثات التي كانت تنفثها وسائل النقل العام والخاص من الممكن أن تعود مجددا إذا ما تم إلغاء القيود المفروضة على حركة المواطنين وعادت حركة المرور إلى معدلاتها الطبيعية.

ويمضي أبو بكر في حديث لبي بي سي قائلا: إن حافلة النقل العام مثلا تنفث في السماء نحو 10 أطنان من الانبعاثات الكربونية والعوادم سنويا، وهو الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة مراجعة نمط الحياة الذي كنا نعيشه قبل أزمة كورونا.

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ويعزي أبو بكر أيضا ارتفاع نسب التلوث في الجو داخل القاهرة وبعض مدن الجمهورية إلى حركة النقل الجوي، خاصة في مطار القاهرة الذي يُعدّ أحد أكبر المطارات من حيث حركة الطائرات وأعداد الرحلات والركاب في منطقة الشرق الأوسط.

ويتابع أبو بكر قائلا إن الطائرات تنفث كميات هائلة من عوادم الوقود خلال عمليات الإقلاع والهبوط داخل المطارات، وهو ما يتسبب في وقوع أضرار بيئية فادحة على حد قوله، لكن الأمر تغيّر تماما هذه الأيام بسبب غلق المطارات وتوقف حركة الطيران تماما إلا من بعض الرحلات الخاصة بنقل البضائع أو عودة العالقين.

كما لفت الموقع إلى أن إجراءات كورونا ساهمت فى تحسين وضع أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية.

وقال الموقع إن إحصاءات وزارة الصحة المصرية تشير إلى أن نحو مليوني مواطن يرتادون عيادات الأمراض الصدرية والتنفسية سنويا على مستوى الجمهورية، بسبب أن تسعة من بين كل 10 مواطنين يتنفسون هواءً سيئا بسبب الملوثات التي تملأ سماء القاهرة الكبرى وبعض المدن المصرية الأخرى.