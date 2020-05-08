شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للدم" يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة حصول المركز القومي لنقل الدم على اعتماد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم AABB للمرة الثالثة على التوالي وهي أعلى شهادة معتمدة على مستوى العالم في مجال بنوك الدم.

وأكد الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، أن البنك القومي يعد الوحيد في مصر الحاصل على هذه الشهادة الدولية، مما يعني تأمين الدم في البنوك القومية التابعة للوزارة،.

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وأوضح أن لجنة من الجمعية الأمريكية زارت البنك القومي نهاية 2019 ، راجعت جميع إجراءات البنك وكيفية التبرع والقواعد المتبعة لتأمين الدم نهاية بإجراءات التحليل وبعدها منحت شهادتها للبنك القومي والتي تعد أعلى شهادة عالمية في مجال بنوك الدم، بدون أي ملاحظات في تقريرها.

وأكد أن شهادة الجمعية الأمريكية لم يحصل عليها سوى عدد محدود من بنوك الدم في الدول العربية، موجها التحية للعاملين بقسم الجودة في البنك خاصة والعاملين بالبنك عامة على جهودهم في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة، وتحقيق هذا الإنجاز.