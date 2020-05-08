شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استثنائية تصل مرسى علم وعليها 170 مصريًا من العالقين بالدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مرسى علم الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة استثنائية سيرتها مصر للطيران لعودة المصريين العالقين فى كيجالى وعنتيبى والخرطوم، وعلى متنها 170 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة .

وقالت مصادر بالطيران المدنى وصلت الرحلة التى سيرتها مصر للطيران إلى 3 دول أفريقية قادمة من عنتيبى فى أوغندا، وكيجالى فى رواندا، والخرطوم فى السودان، وعليها 170 مصريا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، تم تخصيص حجر صحى لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .