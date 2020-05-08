أخبار مصر | للمرة الثالثة.. "مركز الدم" يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر للمرة الثالثة.. "مركز الدم" يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة، حصول المركز القومي لنقل الدم على اعتماد الجمعية الامريكية لبنوك الدم AABB للمرة الثالثة على التوالي وهي أعلى شهادة معتمدة على مستوى العالم في مجال بنوك الدم.

وأكد الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، ان البنك القومي يعد الوحيد في مصر الحاصل على هذه الشهادة الدولية، مما يعني مامونية الدم في البنوك القومية التابعة للوزارة.

وأوضح أن لجنة من الجمعية الأمريكية زارت البنك القومي نهاية 2019، راجعت جميع إجراءات البنك وكيفية التبرع والقواعد المتبعة لمامونية الدم نهاية بإجراءات التحليل وبعدها منحت شهادتها للبنك القومي والتي تعد اعلى شهادة عالمية في مجال بنوك الدم، بدون أي ملاحظات في تقريرها.

وأكد أن شهادة الجمعية الأمريكية لم يحصل عليها سوى عدد محدود من بنوك الدم في الدول العربية، موجها التحية للعاملين بقسم الجودة في البنك خاصة والعاملين بالبنك عامة على جهودهم في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة وتحقيق هذا الإنجاز.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.

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تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و21 وفاة

وأكد تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.

وكشف عن أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أنه في حال الشعور بأي أعراض مرضية يرجي سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقي استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

