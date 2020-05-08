أخبار مصر | الحكومة تنفي ارتفاع أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 08:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي ارتفاع أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.
وأوضح المركز، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه بعد التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة ثابتة دون زيادات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة شهور، مُشيرةً إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات.
ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كثقت جهودها في الرقابة على الأسواق، من خلال شن حملات تفتيشية يومية بمختلف المحافظات لضبط التجار المخالفين، وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإضافة إلى متابعة توافر السلع التموينية، خاصة السلع الأساسية والتأكد من توافرها بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة، فضلًا عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية قبل وأثناء شهر رمضان الكريم.
هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كل الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، ومكافحة جشع بعض التجار فى إستغلال الأزمات التى تمر بها البلاد، وتفعيل دور حماية المستهلك، في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خصوصا محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.