أخبار مصر | الحكومة تنفي ارتفاع أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

وأوضح المركز، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه بعد التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة ثابتة دون زيادات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة شهور، مُشيرةً إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات.

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ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كثقت جهودها في الرقابة على الأسواق، من خلال شن حملات تفتيشية يومية بمختلف المحافظات لضبط التجار المخالفين، وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإضافة إلى متابعة توافر السلع التموينية، خاصة السلع الأساسية والتأكد من توافرها بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة، فضلًا عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية قبل وأثناء شهر رمضان الكريم.