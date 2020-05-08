شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة طيران لمرسى علم تقل 100 مصرى عالق بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من مطار مدينة إسطنبول التركية، تقل على متنها 100 راكب، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه كشف مصدر بمطار مرسى علم الدولى إن رحلة الطيران التى وصلت مساء اليوم الجمعة، تحمل رقم ms738، قادمة من مدينة إسطنبول التركية تقل على متنها 100 راكب من المصريين العالقين بتركيا حيث قام رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم فور وصولها بتوجيه معدات الخدمات للطائرة وقام رجال الطب الوقائى بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

وأكد الدكتور كريم هشام، نائب مدير الحجر الصحى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من إسطنبول اليوم لمرسى علم، تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر .

وأضاف مائير مدير ادارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر لـ"الخليج 365"، أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

Advertisements

من جانبه قال أبو الحجاج العماري، مدير احد الفنادق السياحية المخصصة كحجر صحى للعائدين من الخارج، أن بمجرد وصول الأوتوبيسات التى تقل العائدين من الخارج للفنادق يقوم فريق الطب الوقائى بتعقيمهم وحقائبهم مرة اخرى .

واضاف مدير فندق الحجر الصحى ل الخليج 365، أن فريق من الطب الوقائى يرافق العائدين من الحجر الصحى فور وصولهم الفندق ويقضى معهم فترة الحجر الصحى المقررة 14 يوما لمتابعة حالتهم واجراءات اختبارات بشكل منتظم عليهم طوال فترة الحجر الصحى .

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح اليوم الجمعة رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من مدينة لاجوس النيجيرية تقل على متنها 83 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران، واير كايرو لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى