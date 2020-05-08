شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مساعد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، اليوم، عن إصابة مساعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته "إن بي سي نيوز"، والذي يأتي بعد يوم من الكشف عن إصابة الخادم الشخصي للرئيس دونالد ترامب بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، كان من المقرر أن يسافر بنس إلى دي موين، أيوا، صباح اليوم، لكن رحيله من قاعدة أندروز الجوية تأخر لمدة ساعة تقريبًا لحين تعامل الموظفون مع أخبار التشخيص.





وأعلن مكتب نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، أن نتائج اختبار كورونا الخاصة به وزوجته جاءت سلبية، وقالت المتحدثة باسم بنس كاتى ميلر على تويتر: "سعدنا بالإبلاغ بـأن نتائج اختبار كوفيد 19 جاءت سلبية لكل من نائب الرئيس مايك بنس وزوجته كمارين بنس".

ويبلغ بنس من العمر 60 عاما وزوجته 63 عاما.

وقال بنس إنه فى حين أن طبيب البيت الأبيض لا يرى ما يدعو للاعتقاد بأنه قد تعرض للفيروس، فإنهم أجريا الاختبار على أية حال فى ظل الموقع الذى يتولاه.

Advertisements

ويتولى بنس قيادة فريق عمل الإدارة الأمريكية للتعامل مع وباء كورونا، وظهر بشكل متكرر بجوار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مدار الأسابيع الأخيرة.

وسجلت أمريكا حتى اليوم، قرابة 1.3 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 77 ألف حالة وفاة، فيما تماثل 217 ألفًا للشفاء من المرض.

ومع ذلك، يرفض كل من بنس وترامب بشكل عام ارتداء الأقنعة، والتي توصي مراكز السيطرة على الأمراض الجميع بارتدائها من أجل منع انتشار الفيروس التاجي.

من جانبه، قال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" اليوم، إن موظفين محددين في البيت الأبيض بدأوا يرتدون الكمامات، بعد إعلان إصابة خادمه الشخصي بفيروس كورونا.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان من يقدمون له الطعام يغطون وجوههم، قال ترامب في المقابلة إن هؤلاء الموظفين بدأوا بالفعل بارتداء كمامات الوجه.