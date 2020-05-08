شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 32 عالقا مصريا عائدا من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، وفاة طبيب مصرى بعد إصابته بفيروس كورونا فى الكويت، حيث توفى أول طبيب مصرى فى الكويت، اليوم الجمعة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وفاة طبيب مصرى بعد إصابته بفيروس كورونا فى الكويت

توفى أول طبيب مصرى فى الكويت، اليوم الجمعة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





البورصة المصرية تخسر 21.1 مليار جنيه..ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 3.85%

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 10176.73 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.79% ليغلق عند مستوى 1154.42 نقطة.



مطار مرسى علم الدولى يستقبل 32 عالقا مصريا عائدا من تونس.. صور مطار مرسى علم الدولى يستقبل 32 عالقا مصريا عائدا من تونس.. صور

استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من أحد المطارات التونسية، تقل على متنها 32 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



فيديو لايف الخليج 365.. إسعاف بني سويف تنقل بعض حالات الإصابة بكورونا فيديو لايف الخليج 365.. إسعاف بني سويف تنقل بعض حالات الإصابة بكورونا

رصدت ”الخليج 365” استعدادات مرفق اسعاف بني سويف برئاسه الدكتور إسلام عساف مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة بني سويف لعملية نقل بعض حالات الاصابة بكورونا من مستشفيات الفرز الحميات والصدر بمدينة بني سويف الى مستشفيات الحجر الصحي في مدينه ملوي جنوب محافظة المنيا.



احذر.. الكمامة المضروبة من أكبر أسباب نقل العدوى.. فيديو احذر.. الكمامة المضروبة من أكبر أسباب نقل العدوى.. فيديو

عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالميا، كان الجميع يفكر فى طريقة لحماية نفسه.



الشيخ بيقولك.. اعرف إزاي تفوز بجائزة ربنا للصائمين؟.. فيديو الشيخ بيقولك.. اعرف إزاي تفوز بجائزة ربنا للصائمين؟.. فيديو

يقدم الشيخ إسلام النواوى من علماء وزارة الأوقاف، الحلقة الخامسة عشر من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك"، حول دعوة الصائم في شهر رمضان وكيف ندعو الله سبحانه وتعالى ليتقبل منا الدعاء.



وزارة العدل الأمريكية: ارتفاع تاريخى بمعدل البطالة يصل لـ14.7% بسبب كورونا وزارة العدل الأمريكية: ارتفاع تاريخى بمعدل البطالة يصل لـ14.7% بسبب كورونا

فقد الاقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة في أبريل ، وهو أكبر انخفاض في الوظائف منذ الكساد الكبير والإشارة الأكثر قسوة بشأن الكيفية التي تعصف بها جائحة فيروس كورونا المستجد بأكبر اقتصاد في العالم.



"City Club".. مبنى خاص للخدمات الحكومية تيسيراً على الأسرة المصرية "City Club".. مبنى خاص للخدمات الحكومية تيسيراً على الأسرة المصرية Advertisements

يوماً بعد يوم تتضح الرؤية الشاملة والرائعة لنادى "City Club" الذى خرج للنور منذ أيام قليلة، لكنه ظهر وفق خطة ورؤية مدروسة تؤكد أنه سيكون انطلاقة قوية فى الشارع الرياضى لما يمتلكه من فكر مختلف وهو ما ساهم فى انتشاره سريعاً بين الأوساط الرياضية والاجتماعية فى المجتمع المصري.



رسميا.. فيفا يخطر الاتحادات بتطبيق الـ 5 تغييرات فى المباريات بسبب كورونا رسميا.. فيفا يخطر الاتحادات بتطبيق الـ 5 تغييرات فى المباريات بسبب كورونا

تلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق ٥ تغييرات فى المباريات خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.



فيديو.. حصان يستغل أزمة كورونا ويستحم منفرداً على شواطئ الإسكندرية فيديو.. حصان يستغل أزمة كورونا ويستحم منفرداً على شواطئ الإسكندرية

مازالت محافظة الإسكندرية تطبق القرارات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، حيث تم أغلاق 61 شاطئ بالمحافظة ، إلإ أن الشواطئ المفتوحة بلا أسوار مازالت تشهد تسلل بعض الأفراد والحيوانات.



الإخوان "متعوده دايماً" على الحل والحرق في وثائقيات شريف عارف.. "حقيقة في دقيقة" الإخوان "متعوده دايماً" على الحل والحرق في وثائقيات شريف عارف.. "حقيقة في دقيقة"

يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانب من قرارات الحل وحرق المقار لجماعة الاخوان على مر تاريخها.



انقلاب عشماوى وسر المزرعة.. ستوديو "الاختيار" مع تامر إسماعيل "فيديو" انقلاب عشماوى وسر المزرعة.. ستوديو "الاختيار" مع تامر إسماعيل "فيديو"

ناقش ستوديو تحليل مسلسل الاختيار كواليس الحلقة 14 من المسلسل والتي شهدت عدد من الأحداث الهامة، وتطورات في علاقة الإرهابى هشام عشماوى مع قيادات جماعة انصار بيت المقدس.



مجلس الوزراء الكويتى: فرض الحظر الشامل بداية من الأحد المقبل حتى30 مايو مجلس الوزراء الكويتى: فرض الحظر الشامل بداية من الأحد المقبل حتى30 مايو

أعلن الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، اليوم الجمعة، أنه بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو الجارىالساعة 4 عصرا وحتى 30 مايو، وفق القبس الكويتية.



الدفع بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة إخماد حريق مصنع كرتون فى 6 أكتوبر الدفع بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة إخماد حريق مصنع كرتون فى 6 أكتوبر

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ب 15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع كرتون فى مدينة 6 أكتوبر ، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



رسميا.. الفيفا يعلن تطبيق 5 تبديلات فى المباراة بدلا من 3 وتعطيل الـ VAR رسميا.. الفيفا يعلن تطبيق 5 تبديلات فى المباراة بدلا من 3 وتعطيل الـ VAR

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطبيق قانون جديد يتيح للأندية إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من 3، وذلك بعد اسئناف الدوريات مجددا، والمتوقفة فى الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا فى العديد من بلدان العالم.