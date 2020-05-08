شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الدكتور عاطف شاكر، عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وقال شاكر، فى تدوينه له على صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،: ألف حمد وشكر ليك يارب، الحمدلله أنا طالع دلوقتي من العزل في المستشفي لاستكمال النقاهة في المنزل، الشكر الجزيل لمستشفي القصر العيني الفرنساوي وجميع الأطقم الطبية من تمريض وإداريين، علي الرعاية والاهتمام الطبي والنفسي.

وأضاف عميد كلية طب الأسنان،: ربنا أراد اني أعبر من تلك المحنة ببركة دعاء الجميع لى، ومهما حاولت أن أعبر عن شعوري، لن أوفيكم حقكم.

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كان قد أعلن الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.

وقال الدكتور علم الدين، فى بيان صدر عن الجامعة إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوي وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدا علي أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية، كما إدارة الجامعة قررت إغلاق تام للمبنى بكلية طب الفم والأسنان لمدة أربعة عشر يوم، مشيراً إلى أن المبنى يحتوى على مكاتب الإدارة وبعض العيادات التى تم إيقاف العمل بها منذ بداية تعطيل الدراسة، وباقي الخدمات تقدم من مبانى أخرى بالكلية.

وأضاف، الدكتور علم الدين، أنه تم تطهير جميع أدوار المبنى كاملة بما فيها مكتب عميد الكلية ومكتب السكرتارية الملحقة وقاعة مجلس الكلية وجميع المكاتب والإدارات الأخرى بالمبنى والعيادات ودورات المياه بجميع الأدوار وكذلك الطرقات والسلالم والاسانسير، علي أن تتم عملية التطهير بشكل دوري ومكثف لمدة 14 يومًا.



