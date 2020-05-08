شكرا لقرائتكم خبر عن زى أفلام الاكشن.. لحظة اقتحام سيارة ملاكى لصيدلية فى الدقهلية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو لحادث اقتحام سيارة ملاكى تقودها طالبة لصيدلية في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتحطيم محتوياتها ودراجة نارية أخرى تابعة للصيدلية.

وأظهرت كاميرات المراقبة اختلال القيادة لدى السيارة، مما أدى إلى اصطدامها بالصيدلية وتحطم محتوياتها.

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يشار أن طالبة وسيدة أصيبتا بعد أن اقتحمت سيارة ملاكي مسرعة تقودها الطالبة لصيدلية بالمنصورة، وتحطيم محتوياتها ودراجة نارية تابعة للصيدلية.





وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة باقتحام سيارة لصيدلية بشارع الجمهورية "البحر"، وإصابة عدد من الأشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين أن الحادث فى شارع الجمهورية"البحر" بإحدى الصيدليات وكان الحادث نتيجة السرعة الزائدة لطالبة كانت تقود السيارة، ونتيجة لاختلال عجلة القيادة في يدها والرعونة الزائدة في القيادة، اصطدمت واقتحمت الصيدلية وانقلبت بداخلها وحطمت واجهتها، حال تواجد إحدى السيدات بالداخل لشراء دواء فصدمتها السيارة بالداخل، كما تحطمت دراجة نارية تابعة لعامل دليفري تابع للصيدلية تصادف وقوفها أمام الصيدلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم، وجار رفع آثار الحادث بعد تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحرى التحقيقات من قبل المباحث لمعرفة تفاصيل الحادث .