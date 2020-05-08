شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف 7 حقائق جديدة حول انتشار كورونا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تكشف 7 حقائق جديدة حول انتشار كورونا وتكذب 9 شائعات: لا نية لتأجيل العام الدراسى الجديد.. المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: لم نحذر من شراء الملابس من المحلات.. «التعليم» تؤكد: تسليم المشروعات البحثية غير مرتبطة بدفع المصروفات المدرسية.. و«التموين» تنفى ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين.



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