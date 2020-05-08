شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 9 سنوات.. هجوم على عمرو خالد فى الكويت بسبب حلقة معاوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت حلقة تليفزيونية للداعية الإسلامى عمرو خالد، غضبًا وجدلًا واسعًا لدى قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى دولة الكويت، بسبب المعلومات التى ساقها عن معاوية بن أبى سفيان، مؤسس الدولة الأموية، حيث أشار عمرو خالد، إلى أن معاوية أثناء موته أوصى ابنه يزيد بأن يقطع عبد الله بن الزبير حال تمكنه من ذلك.

وقال عمرو خالد، نصًا فى حلقته المثيرة للجد، "معاوية وهو بيموت وصى ابنه وصية – يزيد - قاله أنا مش خايف عليك من الحسين بن على لأنه هيروح لأهل العراق ومش هيقفوا جنبه، ومش خايف عليك من عبد الله بن عمر لأنه زاهد متجه للعبادة، ومش خايف عليك من محمد بن أبى بكر لأنه ضعيف، لكن اللى خايف عليك منه عبد الله بن الزبير، فإن استطعت أن تقدر عليه فقطعه إربًا إربًا، كلام صعب يعنى بس دا اللى حصل".

ورغم أن الحلقة التى تحدث فيها عمرو خالد عن معاوية بهذه المعلومات، هى حلقة تليفزيونية قديمة تعود إلى العام 2011، أى تم إذاعتها قبل 9 سنوات، لكنها انتشرت بصورة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعى، ما دفع البعض لتدشين هاشتاج بعنوان "أوقفوا برنامج شاتم معاوية"، وذلك للمطالبة بوقف برنامج عمرو خالد "كأنك تراه"، الذى يذاع على قناة الراى الكويتية.

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وتداول مغردون مقطع الفيديو الذى يتحدث فيه عمرو خالد عن معاوية، إضافة إلى مقطع فيديو آخر يرد فيه الشيخ عثمان الخميس، وهو فقيه وداعية كويتى، على حلقة الداعية عمرو خالد، ويقول الخميس فى رده: "قسمًا بالله ما حصل.. ما حصل هذا كيف معاوية يقول ليزيد إذا قدرت عليه فقطعه، لماذا لم يقطعه معاوية؟.. معاوية متمكن أكثر من يزيد.. هذا كذب.. يضحك ويقول هذا اللى حصل.. لا والله ما حصل والله كذب".

وعبر تغريدات تويتر على هاشتاج "أوقفوا برنامج شاتم معاوية"، قال فواز بن فيصل، "حتى لا ينخدع الناس بعمرو خالد.. يقدح بالصحابى معاوية وأبيه أبى سفيان.. فهل علمتم حقيقة أدعياء السنة أمثال عمرو خالد"، وأضاف عبد الرحمن النصار، "وزير الإعلام محمد الجبرى ..لو شتم هذا المدلس أميرنا الله يحفظه لمنعتم عرضه فورا.. ولطالبنا جميعا منعه ومحاسبته.. فكيف بكم تسمحون بعرض برنامجه وهو الذى يسىء لمعاوية وهو خير من أمراء الدنيا كلها".

ورغم حملة الهجوم العنيفة التى تعرض لها عمرو خالد، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والمطالبة بوقف برنامجه "كأنك تراه"، على قناة الراى الكويتية، إلا أن الداعية الإسلامى، لم يصدر بيانًا أو تعليقًا عبر صفحاته على منصات السوشيال ميديا، للرد على هذا الهجوم وإثبات صحة روايته من عدمه حتى الآن.