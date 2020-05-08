شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 100 صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية.. وعزلهم 14 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مبني 2 بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلة قادمة من الصين تقل 100 راكب، وفور وصولهم قام أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .
وأكد مصدر بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط الصنيه رقم 3u8391 القادمه من Chengdu علي متنها 100 راكب صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في انتظارهم أتوبيسات لنقلهم تمهيدا لعزلهم لمدة 14 يوما قبل مباشرتهم العمل، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا وتم نقل جميع الركاب على متن عدة أتوبيسات .
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