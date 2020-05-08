أخبار مصر | استحداث kg3 وتأجيل العام الدراسي.. الحكومة تنفي 6 شائعات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر استحداث kg3 وتأجيل العام الدراسي.. الحكومة تنفي 6 شائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن ما تم تداوله من شائعات خلال الاسبوع الماضي، والتي ترددت عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، وتناول المجلس 16 شائعة، منهم 6 شائعات خاصة بالتعليم، وفى هذا التقرير تستعرض بوابة الخليج 365 فى سطور ما تردد بشأن التعليم.

ترددت على مواقع التواصل الإجتماعي أنباء بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد 2020 2021 لأجل غير مسمى، وقد تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، ووضحت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من الفيروس المستجد، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن رفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، وأكدت فى بيانها أنه لا صحة لذلك، مُوضحةً أن عملية تسليم المشروعات البحثية أو الأكواد الخاصة بالطلاب غير مرتبطة بدفع المصروفات المدرسية، وسيتم استلام كافة الأبحاث المقدمة من الطلاب خلال الفترة من 9مايو إلى 16مايو 2020، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة كافة الطلاب.

وينطبق تسليم المشروع البحثي ورقيًا على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا، حيث يقوم الطالب بتجهيز المشروع ورقيًا ووضعه في ظرف مغلق، وكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف، وكذلك توضيح الفئة التي يتبعها الطالب على الظرف، ثم يتم تسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16مايو 2020.

Advertisements

كما نفت الوزارة، ما تردد من أنباء بشأن رفض استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، مُوضحةً أنه يتم تسليم المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب إما ورقيًا للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، وذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.

ونفت الوزارة ما تردد حول إضافة سنة جديدة لمرحلة رياض الأطفال، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة سنة جديدة "kg3" لمرحلة رياض الأطفال، مُوضحةً أن مرحلة رياض الأطفال كما هي مكونة من سنتين " kg1و kg2" ولم يتم إضافة أي سنوات جديدة لها، مُشيرةً إلى أنه في حال إدخال أي تغيير أو تعديل بعدد سنوات الدراسة لأي مرحلة تعليمية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

كما نفت الوزارة التعليم العالي، ما تردد عن أنباء بشأن إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالجامعات، وقد نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء أي كيانات وسيطة لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن عملية التحاق الطلاب بالجامعات سوف تتم وفقًا لإجراءات نظام التنسيق وقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي دون أي تغيير.

إلى جانب ذلك فقد تردد أنباء بشأن وضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءًا من العام الدراسي القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، وأن الدولة مُلتزمة بإتاحة فرص متكافئة لكافة الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي، موضحةً أن نظام تنسيق القبول بالجامعات المعمول به سيتم تطبيقه دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، طبقًا لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.

ويناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (http:portal.mohesr.gov.eg ).