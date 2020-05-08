أخبار مصر | الزراعة: مشروع "سيل" يساهم في حل مشكلات الري بمنطقة وأدى الصعايدة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: مشروع "سيل" يساهم في حل مشكلات الري بمنطقة وأدى الصعايدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع "سيل"، إن المشروع ساعد في حل مشكلة مياه الري بمنطقة وأدى الصعايدة، حيث تم تطوير محطات الرفع وتوسعة ترعة وأدى الصعايدة، وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة في تحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة

وأكد "درويش" في تصريحات صحفية، أنه تم تنفيذ 80% من الأعمال المطلوبة من المشروع وجارى استكمال الباقي، كما تم عمل مصرف قاطع لحل مشكلة ارتفاع مستوى الأرضي بقرية الإيمان وحل مشكلة 3000 فدان بهذه القرية.

وأضاف، أنه تنفيذ عددا من الخدمات التعليمية والاجتماعية بهذه القرية، والتي تشمل: فتح وتجهيز وتشغيل 4 حضانات بقرى السماحة – الشهامة – الإيمان – عمرو بن العاص، وفتح عدد 7 فصول محو أمية لتعليم الكبار، وإشهار عدد 2 جمعية تنمية مجتمع نسائية بقرى عمرو بن العاص والسماحة، وفتح وتجهيز عدد 4 مشاغل نسائية للسيدات بهذه المنطقة لزيادة الدخل.

كما ساهم المشروع في تجهيز وتشغيل النادي النسائي بقرية السماحة، لإيجاد فرص عمل لبعض السيدات بالقرى، إضافة إلى فتح عدد 2 عيادة صحية بقرى الشهامة والسماحة، وتشغيل عدد 2 وحدة صحية بقرى الإيمان وعمرو بن العاص، وتنفيذ عدد 15 قافلة طبية، كما تم إعادة تشغيل وتأهيل مرشحات مياه الشرب بقرى السماحة وعمرو بن العاص والشهامة، للتغلب على مشكلة تلوث مياه الشرب بهذه المناطق.

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واستكمل أن المشروع ساهم في تطوير الانشطة الزراعية والحيوانية بذات المنطقة، حيث تم فتح وتجهيز وتشغيل عيادة بيطرية بقرية الشهامة، وتنفيذ عدد 9 مدرسة حقلية للمزارعين، وتنفيذ عدد 1 وحدة هيدروبونيك للتغلب على مشاكل التربة والمياه المالحة، كذلك تركيب وحدة أرصاد جوية، وتنفيذ أكثر من 10 حملات بيطرية ويوم رش وقائي، وتنفيذ عدد 6 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائي لهم، وتنفيذ وحدة كمبوست، كذلك دعم سيدات قرية السماحة (تقديم منح عينية) ودعم الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية.

وأردف درويش انه تم توصيل المياه لري مساحة 3000 فدان في منطقة النقرة، حيث كانت تعانى نقض في كميه مياه الري وبعض الأفدنة، كذلك تم عدد 2 حقل إرشادي ( رى طاقة شمسية ) بقرية الحكمة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية تشمل: إنشاء عدد 2 مدرسة تعليم أساسي بقرى الأمال – الكرامة للتغلب على مشاكل نقص الخدمات التعليمية، وإنشاء عدد 2 مركز شباب بقرى الأمال والكرامة، لمواجهة نقص الخدمات المجتمعية، وفتح وتجهيز وتشغيل عدد 3 حضانات بقرى الحكمة – المنار – البراعم، وفتح عدد 8 فصول محو أمية لتعليم الكبار، وإشهار جمعية تنمية مجتمع نسائية بقرية الأمال.

كما تم فتح وتجهيز عدد 2 مشغل نسائى للسيدات بقرى الحكمة – الأمال، ذلك بالإضافة الى فتح عدد 2 عيادة صحية بقرى المنار – البراعم، وتشغيل عدد 3 وحدات صحية بقرى الأمال – الكرامة – الحكمة، كذلك تنفيذ عدد 18 قافلة طبية.

وفيما يخص تطوير النشاط الزراعي والحيواني في المنطقة، تم فتح وتجهيز وتشغيل عيادة بيطرية بقرية الشهامة، وتنفيذ عدد 10 مدرسة حقلية للمزارعين، وتنفيذ عدد 1 وحدة هيدروبونيك للتغلب على مشاكل التربة والمياه المالحة، كذلك تركيب وحدة أرصاد جوية، وتنفيذ أكثر من 10 حملات بيطرية ويوم رش وقائي، فضلًا عن تنفيذ عدد 5 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائي لهم، وتنفيذ وحدة كمبوست.