أخبار مصر | "الزراعة" تتلقى تقريرا عن ما تم إنجازه في مشروع "سيل"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "الزراعة" تتلقى تقريرا عن ما تم إنجازه في مشروع "سيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المشرف العام على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل"، أعده الدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي للمشروع، حول ما تم إنجازه من خلال المشروع والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، والذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منذ عام 2015 وحتى الآن ويقع على مساحة تتجاوز 47 ألف فدان.

وأكد المهندس مصطفى الصياد، أن المشروع يهدف للحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي للفقراء في الريف، ودعم صغار المزارعين وزيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم.

كما يهدف المشروع إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع، والتي تشمل 30 قرية في محافظات أسوان، بني سويف، المنيا، كفرالشيخ.

وأضاف الصياد، أن المشروع أثبت نجاحه في معالجة تهالك التربة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والتي تقع على مساحة 6185 فدان أرض زراعية موطنة بعدد 2271 أسرة من المضارين، حيث تنحصر المساحة بين البحر المتوسط وبحيرة البرلس، مما سبب ارتفاع في منسوب الماء الأرضي وملوحة التربة وتهالك تام في فروع الري مما أدى إلى بوار الأرض وعدم نجاح الزراعة بها.

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وأشار إلى أن المشروع شمل مناطق أيضًا منطقتي وأدى الصعايدة ووادي النقرة بمحافظة أسوان، حيث تتضمن 12 قرية بها عدد 7403 أسرة (خريجين ومنتفعين) بإجمالي مساحة 41158 فدان، وكانتا تعانيان من مشكلة عدم توافر مياه شرب نظيفة بالقرى وأيضًا مشكلة مياه الري للزراعات في 40% من المساحة المنزرعة.

وأوضح أنه تم معالجة مشكلة تدهور المساقى، بإعادة تبطين مساحة 10500 متر، مما ساعد بشكل كبير في توصيل مياه الري للنهايات وتقليل تسريب مياه الري للمصارف، وزيادة المساحات المنزرعة كمًا ونوعًا.

كما تم تطهير جميع المصارف، وتدريب مجالس إدارة الجمعيات في محافظة كفر الشيخ على كيفية إدارة الحفارات تشغيلها، حيث انخفض مستوى الماء الأرضي من 50 سم من سطح الأرض إلى أكثر من 130سم، وأدى هذا إلى تحسين جودة التربة وتحسين الزراعات وزيادتها، كذلك.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ المشروع عددا من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية في نفس المحافظة، وشملت: ترميم وتجهيز وتشغيل حضانة بقرية السيد البدوي، وفتح عدد 6 فصول محو أمية لتعليم الكبار، وإشهار عدد 1 جمعية، وتنمية مجتمع وعدد 1 جمعية تنمية مجتمع نسائية، واستخراج عدد 75 بطاقة رقم قومي للسيدات بهذه المنطقة، فضلًا عن فتح وتجهيز مشغل نسائي للسيدات بهذه المنطقة لزيادة الدخل.

كما تم تشغيل عيادتين صحيتين بقرى إبراهيم الدسوقي والسيد البدوي، وتنفيذ عدد 15 قافلة طبية، كذلك تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المختلفة في كافة المجالات الاجتماعية والصحية، والأعمال اليدوية، والإنتاج الحيواني، والنباتي، وإعادة تدوير المخلفات.