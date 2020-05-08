مصر | السيطرة على حريق بمصنع مواد غذائية في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق بمصنع مواد غذائية في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قوات الدفاع المدني بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع بمصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اندلع حريق هائل اليوم الجمعة، داخل مصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

تلقي اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية، بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، مدعومين بـ 12 سيارة إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده ووقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بالجيزة بينت أن الحريق شب داخل المصنع ثم امتدت النيران إلى أماكن تخزين المواد الغذائية.

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واندلع حريق هائل اليوم الجمعة، في مصنع كرتون بمنطقة الـ 300، بمدينة 6 أكتوبر، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى إخطارا، من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع كرتون بمنطقة الـ300، نطاق قسم شرطة ثان أكتوبر.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، مدعومين بـ 16 سيارة إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده ووقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.