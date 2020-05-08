شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يشارك في دعم 100 أسرة مصرية متضررة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع «روتاري مصر» وجمعية الأورمان وغيرهم من الشركاء المحليين، في إطار «مبادرة 60 يومًا غذاء» لمتضرري كورونا لدعم 1000 أسرة مصرية من الأسر الأكثر احتياجًا التي تضررت جراء جائحة ڤيروس الكورونا وذلك بمساهمة قدرها 85000 جنيه مصري متمثلة في توزيع 500 كرتونة من المواد الغذائية على القرى الأكثر احتياجًا في محافظتي الفيوم والمنيا.

وقال السفير إيڤان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، «شارك الاتحاد الأوروبي في هذه المبادرة التي تسعى إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن بعض الأشخاص الأكثر احتياجًا بمن فيهم العمالة اليومية غير المنتظمة ممن توقف عملهم خلال تفشي جائحة فيروس كورونا تضامانا مع الشعب المصري».