شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع فتح 10 جراجات مغلقة بالعمرانية والطالبية والدقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بحصر جراجات السيارات الموجودة أسفل العقارات السكنية، والتي تم تحويل استخدامها إلى أنشطة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادتها لحالتها، مشددا على شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وتخصيصها في الغرض الذي أنشئت من أجله لما لها من أهمية في تحقيق سيولة مرورية بالعديد من الطرق.

كما وجه «راشد» بإعداد تقرير يومي بعدد الجراجات التي تم فتحها مع تكثيف مجهودات فتح الجراجات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية والإدارات الهندسية التابعة لهم بالمرور الدوري على كافة أعمال المباني التي تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات) بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها على الطبيعة طبقاً للاشتراطات والرسومات المحددة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود أي مخالفة.

جاءت توجيهات محافظ الجيزة خلال جولة قام بها لمتابعة أعمال فتح الجراجات المغلقة، حيث تابع المحافظ مجهودات فتح عدد ٣ جراجات مغلقة بحي العمرانية بشوارع الهرم ومرزوق شكرى وسيدى عمار.

وفي حي الدقي، تم رصد تحويل جراج إلى مغسلة ب ٤ ش الثورة، وتحويل الجراج إلى ورشة إصلاح درجات نارية في ٣٩ش مصدق، وتحويل الجراج لمحل تجاري في ٢٩ش السد العالي، وتم إزالة المخالفات لفتح تلك الجراجات مجددا واستخدامها في تقليل انتظار السيارات بمحيطها وتيسير الحركة المرورية.

وفي حي الطالبية، تم رصد 4 جراجات مغلقة بشوارع ترسا والمريوطية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لإعادة فتحها للغرض المخصص لها.

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وتأتي مجهودات محافظة الجيزة في فتح الجراجات المغلقة أو التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها لما يسببه انتظار السيارات في نهر الطريق من تكدسات واختناقات مرورية في مناطق كثيرة تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.

حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات

حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات

حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات