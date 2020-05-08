شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستعرض الموقف المالي للمرحلة الأولى لمنظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف المالي للمرحلة الأولى لمنظومة النظافة، فيما يخص البنية الأساسية والمبالغ المالية التي تم صرفها لجهات التنفيذ والمبالغ المتبقية لنهو المرحلة الأولى، والبدء في إعداد أولويات المرحلة الثانية والتي ستبدأ العام المالي القادم ٢٠٢١ بهدف نهو أعمال البنية الأساسية في بعض المحافظات واستكمالها في عدد آخر وتذليل معوقات التنفيذ الخاصة بمواقع الأراضي اللازمة للمدافن والمحطات الوسيطة ومصانع التدوير واستكمال رفع التراكمات التاريخية بالمحافظات.

وقال «شعراوي»، خلال الاجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حول الموقف التنفيذى الحالي لمنظومة المخلفات الجديدة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى بلغت أكثر من ٤٥٪.

وأشار إلى إتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بحوالي ١٨٥ مليون جنيه لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و٧٧٠ مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد دفعة مالية عاجلة سيتم صرفها خلال الفترة المقبلة للدفع بعجلة تنفيذ المشروعات الجارية لحين اتاحة تمويل المرحلة الثانية والمدرج لها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية ٢ مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع شركة ( أي فايناناس) التابعة لوزارة المالية والرقابة الادارية لتحديد آليات وأسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة متضمنة كافة القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد الرسوم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأكد أن «تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة للمخلفات وصلنا فيه لمراحل متقدمة خلال العام المالي الاول»، مضيفا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية بالمنظومة لمتابعة احتياجات المحافظات وتوزيع المبالغ المالية المقررة وعقد لقاءات لمراجعة خطط المرحلة الأولى وما تم حتى الآن.

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