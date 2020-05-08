شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. و«عيار ٢١» يسجل ٧٥٢ جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار، أمس، ويقترب الارتفاع نحو ٣٠ دولار للأونصة، نتيجة تدهور الاقتصاد الأمريكي وزيادة طلبات الإعانة من الحكومة الأمريكية بمقدار ٢١٪، فضلا عن تغيرات السوق وكسب الأرباح، وارتفاع أسعار البترول، تزامنًا مع اتهامات أمريكا للصين بتصنيع ڤيروس كورونا «كوفيد١٩».
وأوضح «رزق»، في تصريح «المصري اليوم»، أن أسعار الذهب سجلت ١٧٢٢ دولار للأونصة عالميًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية ٨٥٧ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٥٢ جنيهًا، بينما سجل «عيار١٨» ٦٤٤ جنيهًا، وسجل عيار ١٤، ٥٠٠ جنيه، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦٠٠٠ جنيه.
وأوضح عضو شعبة الذهب، أن خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي، أدى إلى زيادة الطلب على عوائد السندات وتعزيز الطلب على المعدن الأصفر، وبتالي ارتفاع أسعاره.
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