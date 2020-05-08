شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصلي قداس عيد مارمرقس الرسول بتدابير احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلي قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الجمعة ، قداس الجمعة من الأسبوع الثالث من الخمسين المقدسة، والذي يوافق عيد القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية وذلك بحضور رفات القديس التي قام قداسته بتطييبها ضمن صلوات عشية العيد أمس ، شارك في الصلوات خمسة من الآباء الكهنة فقط وهم كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية التي يوجد بها الرفات، إلى جانب عدد قليل من المكرسات ،وقد روعيت أثناء القداس كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مرقس الرسول هو الذى تنسب له الكنيسة القبطية بمصر، فيقال الكنيسة المرقسية والكرسى المرقسى، كما ينسب البطريرك له فيقال خليفة مارمرقس