شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب مصرى بعد إصابته بفيروس كورونا فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى أول طبيب مصرى فى الكويت، اليوم الجمعة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ونعى وزير الصحة الكويتى الشيخ باسل الصباح - فى تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- الطبيب المصرى قائلا،: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزى نفسى وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة فى مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

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