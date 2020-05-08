شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب عشماوى وسر المزرعة.. ستوديو "الاختيار" مع تامر إسماعيل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش ستوديو تحليل مسلسل الاختيار كواليس الحلقة 14 من المسلسل والتي شهدت عدد من الأحداث الهامة، وتطورات في علاقة الإرهابى هشام عشماوى مع قيادات جماعة انصار بيت المقدس.

وكشف تامر إسماعيل صالح خلال ستوديو التحليل بداية انقلاب عشماوى على الجماعة الإرهابية، وخيانته لزميله الإرهابى عماد عبد الحميد من أجل الحصول على منصب قيادى بالجماعة.

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كما رصد ستوديو التحليل، أسباب فكرة اختيار المزارع كمكان لاختباء الإرهابيين، والتي تكرر ذكرها خلال الحلقات السابقة، ويستعد منسى ورجاله لاقتحام أحدهم، وفسر تامر إسماعيل أسباب لجوء الجماعات الإرهابية للمزارع للاختباء بها واتخاذها كقاعدة لتنفيذ عملياتهم.