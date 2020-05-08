شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو فرحة عودة الضنا.. أسرة تهتف للشرطة بعد إعادة طفلتها المتغيبة بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد رجال الشرطة طفلة متغيبة لأسرتها في الهرم بمحافظة الجيزة، حيث سيطرت حالة من الفرح على وجوه أسرة الطفلة، عقب استلامها.

وقالت والدة الطفلة:" بنتي ضاعت الصبح، بعد كام ساعة الشرطة رجعوها ليا بسرعة، شكراً لوزارة الداخلية، تحيا مصر..تحيا مصر".

وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من إحدى الأسر بإختفاء طفلتهم وعدم تمكنهم من العثور عليها ، ووجه اللواء طارق مرزوق ، مدير أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث قاده اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، للبحث عن الطفلة، حيث نجح رجال المباحث بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم من إعادة الطفلة، بعدما عثر عليها أحد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة من العثور عليها.

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ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، بتقديم الرعاية اللازمة لها وإصطحابها إلى القسم، حيث تم إخطار أسرتها بالعثور عليها، وحضروا للقسم واستلموا الطفلة وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لبلاغهم وإعادة طفلتهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.