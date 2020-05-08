شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدي الكويت ينعى طبيب مصرى توفى خلال مكافحة فيروس كورونا بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القونى، والبعثة الدبلوماسية بمزيد من الحزن والأسى الطبيب المصري الراحل طارق حسين مخيمر وهو أول طبيب يلقى ربه فى الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا بدولة الكويت، مقدمًا بذلك روحه الغالية فى سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.

وتقدم القوني فى بيان صادر عن السفارة المصرية بالكويت بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد داعيا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان مؤكدا أن ما قدمه من تضحية ستضاف لسجل ممتد للتلاحم بين شعبي البلدين الشقيقين، وتمثل نموذجا مشرفاً لأبناء الجالية وإخلاصهم فى عملهم بدولة الكويت الشقيقة. كما وجه القوني الشكر لوزير الصحة الكويتى الشيخ د. باسل الصباح على تعازيه فى الفقيد، داعيا الله أن يديم على مصر والكويت الأمن والسلام وأن يحفظ شعبيهما من كل مكروه.