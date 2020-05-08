شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك.. اعرف إزاي تفوز بجائزة ربنا للصائمين؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ إسلام النواوى من علماء وزارة الأوقاف، الحلقة الخامسة عشر من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك"، حول دعوة الصائم في شهر رمضان وكيف ندعو الله سبحانه وتعالى ليتقبل منا الدعاء.

وقال النواوى :"الصيام مرتبط بأشياء كثيرة وأهمهما دعوة الصائم وهى جائزة الصيام والنبى صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا ترد دعوتهم بينهم الإمام العادل والصائم حين يفطر" والنبى علمنا أدعية نقولها وقت الإفطار ولكن الفكرة أنك في هذه المرحلة تحديدًا تكون تعبت من الجوع والعطش ولكن لم تنسى أن الله موجود وأنت تفعل ذلك من أجل الله وتقول يارب"

وتابع النواوى:"ولذلك دعوة الصائم من الدعوات التي لا يقفل أمامها الباب والنبى يقول :"للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه"، والفرحة عند الفطر بعض العلماء فرحته بالعيد وبعضهم قال مع كل يوم يدعو فيه وهو يفطر".

Advertisements

واختتم الشيخ إسلام النواوى من علماء وزارة الأوقاف، قائلاً:"ممكن نعرف الدعوة المستجابة جات منين؟.. لأن بينك وبين الله سر وانت حافظت عليه فالله أمرك ألا تأكل ولا تشرب وتحافظ على نفسك من المحرمات في الصيام فحافظت على ذلك دون مراقبة من أحد، وهناك أشياء ممكن تفطرك مثل الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، ولكن هناك ما ينقص ثواب صيامك مثل الكذب ونشر معلومات غير موثوق منها على فيس بوك والنميمة على الواتس آب، ما يقلل السر ويقلل سرعة وصول الدعوة المستجابة".