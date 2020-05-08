شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. كنائس طهطا تطلق مهرجان الكرازة ومشروع البابا التدريبي أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بإيبارشية طهطا وجهينة مؤخرًا فعاليات عدد من المشروعات والأنشطة الخدمية عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك في ظل تعليق كافة التجمعات الخدمية داخل الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

والأنشطة والمشروعات هي:

مهرجان النيروز 2020

مهرجان الكرازة المرقسية 2020

مشروع 1000 معلم كنسي

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دراسة الكتاب المقدس وذلك من خلال صفحة المركز الإعلامي للإيبارشية والصفحات الخاصة بكل نشاط من هذه الأنشطة.

تعيش الكنيسة هذه الأيام ،أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.

أما بالنسبة لعيد العنصرة فيحتفل به فى نهاية أيام الخماسين أى بعد خمسين يومًا من القيامة. ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعوده للسماء بعشرة أيام بحسب رواية سفر أعمال الرسل.