شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف منحة الرئيس لـ33.432 ألف عامل غير منتظم بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين 1530 شابا من بينهم 36 من أصحاب الهمم منهم 8 أناث و28 ذكور، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بالقليوبية ، وذلك من بين 4483 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل .

وقال وزير القوى العاملة : إن المديرية قامت بمتابعة صرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة التي صرفت من مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري حتى الآن 33 ألفا و432 عاملا مستحقا .

كما بلغ إجمالي ما تم صرف للمنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، والتي قررها وزير القوي العاملة لتداعيات فيروس كورونا 2 مليون و448 ألفا و500 جنيه، لنحو 4 ألاف و879 عاملا مستحقا للمنحة حتي أول مايو الجاري.

وبلغ إجمالي ما تم صرفة للرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والمساعدات علي هذه الفئة المسجلة بالمديرية خلال شهري مارس وأبريل الماضي 98 ألف جنيه منها: زواج 36000 جنيه ، ومنحه مولود 14 ألف جنيه ، عمليات جراحية بإجمالي 22 ألف جنيه ، وإعانة وفاه 26 ألف جنيه .

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وأوضح وكيل الوزارة مدير المديرية محمد طه ، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهري مارس وأبريل، أشار إلي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1652 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1766 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق شهادتين قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج ، و11 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

كما قامت قبل تعليمات الوزير بإيقاف العمل مؤقتا اعتبارا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري المعمول بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 778 منشأة دوريا ، أسفر عن تحرير 288 محضرا ، وإجراء التفتيش على 179 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرر لها 112 محضرًا ، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 242 شكوى تم تسوية 18 منها وديا، وإحالة 55 للقضاء ، وحفظ 100 شكوى ، ومازالت هناك 69 شكوى تحت البحث والدراسة .

وأوضح مدير المديرية ، أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة هذه الأوضاع وتم التفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 271 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة ، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم .