تفاصيل انتحار عامل بالخليفة.."مراته مش عاوزة ترجع البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: انتحر عامل بمساكن الشافعي بمنطقة الخليفة بعد فشله في إصلاح علاقته بزوجته وإعادتها للمنزل فقام بشنق نفسه داخل غرفته. ورد بلاغ من لقسم شرطة الخليفة من الأهالي بانتحار عامل داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال لمكان البلاغ تم لعثور على جثة عامل مشنوق داخل منزله. وبالفحص تبين أن المنتحر كان يمر بحالة نفسية سيئة بعد فشله في إصلاح علاقته بزوجته وإعادتها للمنزل. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق

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