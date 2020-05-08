المهمة الأولى.. الحماية المدنية تخمد حريقا في مصنع كرتون بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، حريقا اندلع في مصنع كرتون بمنطقة الـ300 في مدينة السادس من أكتوبر.
وقدم رجال الإطفاء ملحمة بطولية كُللت بالسيطرة على الحريق بعد محاصرة ألسنة النيران، لتبدأ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى.
وجرى توجيه كافة السيارات الإضافية إلى موقع الحريق الثاني بمصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية في المنطقة الصناعية.
قوة من قسم شرطة ثاني أكتوبر تواجدت بموقع الحريق، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط المصنع لتسهيل مهمة رجال الإطفاء، والحفاظ على سلامة الجميع.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منشاة صناعية بمنطقة الـ300.
دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ16 سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.
ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بتعزيزات إضافية عبارة عن خزاني مياه سعة كل منها 35 طنا-بإجمالي 10 سيارات-؛ لتقليل حجم الخسائر.
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