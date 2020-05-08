الداخلية: كيف تتجنب حوادث الطرق وخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية فيديو لتوعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالقواعد المرورية وتجنب مسببات الحوادث.

إيماناً من وزارة الداخيلة بأهمية تعاون المواطنين لمواجهة كافة القضايا والمشاكل الاجتماعية ولا سيما المشكلة المرورية التي تتطلب تكامل جهود الأجهزة الأمنية مع التفاعل الإيجابي للمواطنين وحرصهم على تطبيق قواعد وآداب المرور لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

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وبمناسبة الأسبوع المروري العربي الذي تحتفي به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع الدول الأعضاء خلال الفترة من (4-10 مايو) من كل عام والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرور الذي يوافق الرابع من مايو من كل عام.. فقد اضطلع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بإصدار رسم توضيحي "إنفوجراف" لتوعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالقواعد المرورية وتجنب مسببات الحوادث.. مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين لضمان سلامتهم من خطر فيروس "كورونا"، تماشياً مع شعار الاحتفال بأسبوع المرور العربي هذا العام والذي يأتي تحت عنوان "الطريق الآمن مسئولية مجتمعية" للتأكيد على أهمية تضافر الجهود المجتمعية.

يأتي ذلك مع استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بحظر سير المركبات خلال فترة الحظر وستكمالاً للخطة الأمنية الشاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والميادين والتي تستهدف إزالة كافة المعوقات والتفاعل مع مختلف المشاكل المرورية لما لها من آثار سلبية على الحركة الاقتصادية للبلاد وما تتطلبه من تضافر كافة الجهود.