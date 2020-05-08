

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: يجابه رجال الحماية المدنية بالجيزة حريق هائل اندلع في مصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر، الجمعة. وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي خاصة صفحات "فيسبوك" المهتمة بأخبار مدينة 6 أكتوبر، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لنشوب الحريق وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي غطت سماء المنطقة. دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بتعزيزات إضافية لمجابهة نيران حريق هائل اندلع في مصنع لإنتاج المواد الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر. الإدارة دعمت رجال الحماية المدنية بالجيزة بخزاني مياه سعة كل منها 35 طنا وسيارتي إطفاء؛ للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر. Advertisements مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من مسؤول شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ12 سيارة إطفاء - قبل زيادتها لتصل لـ20 سيارة- بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء. المعاينة الأولية كشفت عن نشوب حريق بمصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية، وامتداد النيران إلى أماكن التخزين، لاسيما تواجد مواد سريعة الاشتعال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "جحيم النيران في عز الضهر".. اللقطات الأولى لحريق مصنع شهير بأكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.