حريق مصنع كرتون بأكتوبر.. والدفع بخزاني مياه سعة 35 طنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بتعزيزات إضافية لمجابهة نيران حريق هائل اندلع في مصنع كرتون بمدينة السادس من أكتوبر. الإدارة دعمت رجال الحماية المدنية بالجيزة بخزاني مياه سعة كل منها 35 طنا؛ للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر. Advertisements قوة من قسم شرطة ثاني أكتوبر تواجدت بموقع الحريق، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط المصنع لتسهيل مهمة رجال الإطفاء، والحفاظ على سلامة الجميع. ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منشاة صناعية بمنطقة الـ300. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ16 سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.

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