"القومي لنقل الدم" يحصل على شهادة الجمعية الأمريكية: الأرقى عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، حصول المركز القومي لنقل الدم المركز الرئيسي لخدمات نقل الدم القومية والذي يشمل 28 مركزًا إقليمياً على مستوى الجمهورية، على شهادة الجمعية الأمريكية لبنوك الدم للمرة الثالثة على التوالي، وهي أرقى شهادة على مستوى العالم في مجال بنوك الدم.

وقال "سراج" في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إن صلاحية الشهادة الحالية حتى نهاية عام 2021.

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وأضاف أن شهادة الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، أعلى شهادة عالمية في مجال بنوك الدم، وحصلنا عليها للمرة الثالثة، بدون أي ملاحظات أو نقطة سلبية في التقرير الصادر مؤخرًا، في المراجعة التي حدثت من الجمعية خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر نهاية العام الماضي.

وأشاد مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، بجهود جميع العاملين بالمركز القومي لبنوك الدم والذين استطاعوا الوصول لهذا الإنجار، لافتا إلى دور قسم الجودة في ذلك والذي وصفه بـ"ملحمة لم تتكرر في تاريخ خدمات الدم".