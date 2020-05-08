مطار القاهرة يستقبل 596 من المصريين العالقين في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين، سيرتهما شركة مصر للطيران، إلى مدينتي جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

صرحت مصادر بمطار القاهرة، بأن رحلة الشركة القادمة من جدة تقل 299 راكبًا، بينما تقل رحلة الرياض 297 راكبًا، ويجري أطباء الحجر الصحي بالمطار، اختبارات فيروس "كورونا" عليهم فور وصولهم داخل صالة الوصول تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.