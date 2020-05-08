القوى العاملة: رحلة "مصر للطيران" المؤجلة تغادر الكويت الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، اليوم الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، قال المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إن السفير طارق القوني، سفير مصر بدولة الكويت، أكد أن رحلة مصر للطيران المؤجلة منذ يوم 31 مارس 2020 ستغادر الكويت الأحد المقبل 10 مايو الجاري.

وأوضح القوني، أن مكتب مصر للطيران في الكويت سيتواصل مع حاملي تذاكر السفر على هذه الرحلة لإفادتهم ببيانات التذاكر الجديدة وتفاصيل وإجراءات الحجر الصحي في أحد فنادق القاهرة على نفقتهم الخاصة، أو الحجر في إحدى المدن الجامعية على نفقة الدولة.​