أخبار مصر | عاجل.. وفاة طبيب مصري بعد إصابته بـ"كورونا" في الكويت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة طبيب مصري بعد إصابته بـ"كورونا" في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ونعى وزير الصحة الكويتى الشيخ باسل الصباح - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- الطبيب المصري: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد . رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

توفى أول طبيب مصرى فى الكويت، اليوم الجمعة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كان أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، منذ قليل، تطبيق الحظر الشامل فى البلاد اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو من العام الجاري، ونهاية الشهر الجاري.. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء أمس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

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وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة عن أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.