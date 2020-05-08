أخبار مصر | غدا.. مصر الخير تطلق ثاني قوافلها لمحافظات الوجه البحري والدلتا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. مصر الخير تطلق ثاني قوافلها لمحافظات الوجه البحري والدلتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق مؤسسة مصر الخير تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ثاني قوافل المساعدات الغذائية لمحافظات الوجة البحري بعد أسبوع من إطلاق قافلتها الأولي، ذلك في إطار جهود كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم الأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم.

وتتحرك القافلة من طنطا غدا السبت، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الغربية، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وقال أحمد على رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة ستطلق القافله الثانية للمساعدات الغذائية، إلى عدد ١٨ محافظة في محافظات الوجه البحري والدلتا والمدن الساحلية، مؤكدا أن القافلة تستهدف اكثر من 2 مليون وجبة، حيث من المقرر أن يتم توزيع 125 ألف كرتونه مواد غذائيه لصالح الأسر الأكثر استحقاقا، لتوفير المواد غذائية الأساسية لهم لمدة 4 أيام بالاضافة الى بعض أدوات الوقاية الطبية.

وأضاف، نعتمد في التوزيع على قاعدة معلومات ببيانات الأسر المستحقة التى استقبلت خدمات من المؤسسة، كما نستعين بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة، كما نستعين بعدد كبير من الجمعيات الأهلية للمساعدة في توزيع كراتين المواد الغذائية لمنازل المستحقين، بحيث نقدم خدمة سريعه في أقصر مدة ممكنه.

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وأشار أحمد على، إلي أن قافلة الوجه البحري والدلتا والمدن الساحلية، تضم 1250 طن مواد غذائية وبتعاونا جميعا سوف تصل لمستحقيها، في أسرع وقت ممكن، كما نتمنى أن ندعم كل مصري محتاج، وشعارنا دائما "مع بعض نقدر"، فمن خلال الشراكة مع المجتمع المدني والدولة سنصل بإذن الله لأكبر عدد من المستحقين.