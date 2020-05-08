أخبار مصر | وزيرة التضامن: استكمال صرف المعاشات للفئة الثانية غدا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: استكمال صرف المعاشات للفئة الثانية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن غدا السبت، سيشهد استكمال صرف المعاشات للذين يتقاضون أقل من 3000 جنيه يستمر الصرف لهم، علي أن يتم الصرف لمن يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الأيام السابقة يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

صرف معاشات بطاقات "التأمين الاجتماعي" من الصرافات الآلية "ATM"

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية "ATM" اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق الأول من مايو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.

Advertisements

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى أنه تم الإنتهاء من صرف 6.684 مليار جنيه من إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية لما يزيد عن ٥.٦٠٢ مليون قائم الصرف فى ختام الاسبوع الأول من شهر مايو.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بشان متابعة صرف معاشات شهر مايو إلى انتظام عمليات صرف المعاشات؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الخميس 7 مايو من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 534 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 625 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.707 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.211 مليار جنيه، بالإضافة 2.361مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.848مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكان عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، في أول إجتماع لها بعد توليها الوزارة، وبحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء قطاعات البنك.

وأشارت القباج إلي أن الإجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الاعمال، حيث أطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع علي تقرير عن مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي 2019 2020، والتي بلغت 20.7مليار جنيه خلال الفترة بزيادة قدرها 2.8مليار جنيه عن إجمالي ميزانية البنك في 3062019، حيث حقق البنك الكثير من أهدافه الاستراتيجية من خلال تقديم الخدمات التمويلية الميسرة لضمان الحصول على الخدمات المالية بسهولة ومرونة للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين.