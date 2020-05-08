أخبار مصر | نقيب التمريض: متابعة مستمرة لـ250 ألف ممرضة بالمستشفيات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب التمريض: متابعة مستمرة لـ250 ألف ممرضة بالمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن 250 ألف ممرضة يؤدون واجبهم تجاه الوطن في بمختلف المستشفيات بكل شرف تجاه المريض لافتة إلى أن التمريض يؤدي أكثر من 70 % من الخدمات الصحية للمريض داخل المنشآت الطبية.

وقالت نقيب التمريض إن هناك سبل عديدة للتواصل مع التمريض على مستوى الجمهورية والتعرف على التحديات التي تواجه خاصة في مستشفيات العزل ومساعدتهم بشكل عاجل لتأمين حياتهم ضد عدوي كورونا مع توفير بيئة صحية آمنه وخالية من العدوي لكل العاملين لافتة إلى أن التمريض يتم تدريبة علي أعلي مستوي لأداء خدمات علاج كوفيد 19.

وأضافت نقيب التمريض أن هناك فرق من التمريض التابع للنقابة العامة تجوب مستشفيات العزل والحميات والصدر لمتابعة التمريض والاستماع لهم وتنفيذ مطالبهم لافتة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة تتواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات لتلقي أي استغاثات من التمريض أو حتى المواطنين بشأن فيروس كورونا.

وأوضحت أنه تم تقديم الدعم النفسي للتمريض الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد مع تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم بشكل مستمر لافتة إلى أن جميع الحالات الإيجابية تم صرف اعانات لهم وصرف معاشات استثنائية تقديرا من النقابة لهم وكذلك المتوفين بالفيروس مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ حتى الآن.

وتابعت: هناك تعاون كبير ونزول متكرر إلى نزل الشباب والمدن الجامعية ومستشفيات العزل لتنفيذ زيارات علي أرض الواقع للتمريض بجميع أماكن الحجر الصحي وطالبت نقيب التمريض بصندوق مخاطر للتمريض اسرة بصندوق أسر الشهداء لافتة إلى أنه تم تأجيل الانتخابات في النقابة نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.