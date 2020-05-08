أخبار مصر | التضامن: 500 مليون جنيه زيادة فى رأس مال بنك ناصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: 500 مليون جنيه زيادة فى رأس مال بنك ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، في أول إجتماع لها بعد توليها الوزارة، وبحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء قطاعات البنك.

وأشارت القباج إلي أن الإجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الاعمال، حيث أطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع علي تقرير عن مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي 2019/ 2020، والتي بلغت 20.7مليار جنيه خلال الفترة بزيادة قدرها 2.8مليار جنيه عن إجمالي ميزانية البنك في 3062019، حيث حقق البنك الكثير من أهدافه الاستراتيجية من خلال تقديم الخدمات التمويلية الميسرة لضمان الحصول على الخدمات المالية بسهولة ومرونة للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين.

وأكدت القباج أن البنك حقق إنجازات ملموسة خلال الفترة الحالية من خلال تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 774.2مليون جنيه لعدد1.4مليون مستفيد وذلك لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 60.5 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 261.3 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ 1.5مليون جنيه، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 450.9مليون جنيه.

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وفي ذات السياق، أضاف الدكتور شريف فاروق انه تمت الموافقة علي زيادة رأس المال بمبلغ 500مليون جنيه ليصبح اجمالي رأس مال البنك 3 مليار جنيه مما يسمح له بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الإجتماعية للكثير من الافراد من خلال زيادة منح القروض الاجتماعية بدون عائد وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الاغراض بتوظيف جزء من امواله لتقديم التمويلات للمواطنين بعائد بسيط وتشجيع الإدخار وقبول الودائع الإستثمارية.

وأكد فاروق علي إستمرار معدلات النمو الإيجابي لنتائج الأعمال، حيث بلغ إجمالي المنصرف في النشاط المصرفي للبنك من التمويلات المختلفة التي يقدمها لعملائه اجمالي مبلغ 8.9مليار جنيه خلال الفترة تتضمن تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذلك تمويلات تحسين مستوى المعيشة وتمويلات لتأثيث شقة الزوجية وتمويل عمليات شراء وسائل النقل المختلفة وتمويلات اسكان لفئة محدودي الدخل.

وأضاف فاروق أنه تم ايضا خلال الإجتماع استعراض الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذها البنك لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا وضمان استمرارية العمل والحماية من اي تداعيات محتملة كما تم اعتماد دليل عمل نشاط المساعدات بالبنك لضمان حوكمة المساعدات واعتماد دليل عمل قطاع التركات الشاغرة والعقارات.