مصر | يوم الحرائق بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنعين والحماية المدنية تدفع بـ 28 سيارة إطفاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوم الحرائق بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنعين والحماية المدنية تدفع بـ 28 سيارة إطفاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل اليوم الجمعة، داخل مصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

تلقي اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية، بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، مدعومين بـ 12 سيارة إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده ووقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بالجيزة بينت إلى أن الحريق شب داخل المصنع ثم امتدت النيران إلى أماكن تخزين المواد الغذائية.

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واندلع حريق هائل اليوم الجمعة، في مصنع كرتون بمنطقة الـ 300، بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

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اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى إخطارا، من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع كرتون بمنطقة الـ300، نطاق قسم شرطة ثان أكتوبر.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، مدعومين بـ 16 سيارة إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده ووقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل جراج بشارع البحر الأعظم، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأسفر عن الحريق تفحم عدد من السيارات المركونة بالجراج، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة أسفل الطريق الدائري، بشارع البحر الأعظم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين نشوبه بجراج بقطعة أرض خلف مركز شباب القصبجي.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران، إلى المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، ونتج عنه تفحم عدد من السيارات المركونة داخل الجراج.